بالصور- أمطار خفيفة في السويس وانتظام الملاحة البحرية

كتب : حسام الدين أحمد

10:47 ص 25/03/2026 تعديل في 10:48 ص
    سحب منخفضة في سماء السويس
    آثار خفيفة وأجواء شتوية في السويس
    جبل عتاقة من خلف المدن السكنية
    طقس مستقر في السويس مع أمطار خفيفة

سقطت أمطار خفيفة على مناطق مناطق في محافظة السويس، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، دون تأثير على حركة السير أو حركة الملاحة البحرية في الموانئ.

وحظيت السويس بنصيب من الأمطار الخفيفة زادت شدتها على المناطق الساحلية المتاخمة لخليج السويس، إذ تشير تنبؤات الطقس لهيئة الأرصاد الجوية إلى تعرض مدينة السويس إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة.

بينما يتعرض المسطح المائي لخليج السويس لحالة من عدم الاستقرار وأمطار غزيرة مصحوبة بتقلبات قوية مع فرص سقوط حبات البرد على المناطق الجبلية القريبة من خليج السويس.

كما تعرضت الصحراوية المتاخمة لطريقي "السويس- القاهرة" وطريق "السويس - السخنة"، لسقوط أمطار خفيفة دون تأثير مباشر على حركة المركبات على الطريق.

وقال مصدر ملاحي إن حركة الملاحة لم تتأثر بالأمطار وتقلبات الطقس، وإن تداول البضائع والشحن والتفريغ منتظم بموانئ بورتوفيق والأدبية والسخنة والزيتيات بحالة الطقس، إذ لم تؤثر الأمطار على مستوى الرؤية الأفقية التي تجاوزت مستوى 3500 متر حتى الساعة و11 صباحا، وسرعة الرياح تراوحت بين 12 إلى 14 عقدة واتجاهها شمالية غربية، بينما سجل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار بخليج السويس.

وأعلنت محافظة السويس رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس، وجرى توزيع سيارات كسح المياه بالضواحي السكنية، للتعامل أولا بأول مع أي تجمعات للمياه بالشوراع، وجرى التنسيق مع الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة والجهات المعنية بالتدخل بسرعة في حالة حدوث أي طوارئ.

