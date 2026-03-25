"بين الصيانة وتحذيرات الفصل".. ننشر خريطة ومواعيد فصل الكهرباء في المنوفية على مدار 3 أيام

كتب : مصراوي

08:31 ص 25/03/2026

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت رئاسة مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، اليوم الأربهاء، مواعيد فصل التيار الكهربائي بعدد من المناطق، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بمحطة محولات تلا، بالتزامن مع تحذيرات من تقلبات الطقس وسقوط أمطار.

ويشهد يوم الأربعاء 25 مارس فصل التيار من الساعة 9:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا، لمدة 15 دقيقة بالتبادل، عن مناطق: قشطوخ، مصنع العلف، ريف طنطا، الزاوية، ومغذيات تلا 2 و4 و6 و10.

كما يشهد يوم الخميس 26 مارس فصل التيار في نفس التوقيت وبنظام التبادل، عن مناطق: صناديد، مياه الشرب، بابل، جنزور، كفر ربيع، كفر العرب، الكمايشة، ومغذيات تلا 7 و8 و3 الجديدة وتلا القديم والطريق الدائري.

وأوضحت الوحدة المحلية أن يوم الجمعة 27 مارس سيشهد فصلًا شاملًا للتيار الكهربائي عن مدينة تلا بالكامل وجميع القرى التابعة لمحطة المحولات، وذلك من الساعة 6:00 صباحًا حتى 9:00 صباحًا.

ناشدت الجهات المعنية المواطنين، خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات، بضرورة تدبير احتياجاتهم من الكهرباء قبل مواعيد الفصل، لتجنب أي تأثيرات على الأنشطة اليومية والخدمات الحيوية.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات من تساقط الأمطار نتيجة تقلب الأحوال الجوية، واستعدادات مكثفة من شركة مياه الشرب وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع أي طوارئ وضمان استمرار تقديم الخدمات.

