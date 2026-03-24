إعلان

طوارئ في الفيوم.. المحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس

كتب : حسين فتحي

09:55 م 24/03/2026

محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، رفع حالة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة وكافة المديريات الخدمية إلى الدرجة القصوى، وذلك لمواجهة التغيرات الجوية المتوقعة خلال اليومين القادمين، بناءً على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وجّه المحافظ رؤساء المدن ووكلاء الوزارات بمراجعة خطط الطوارئ وتدقيق جاهزية كل قطاع لمواجهة الأزمات المحتملة. وشدد "غنيم" على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لتأمين المنشآت الحيوية وضمان سلامة المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

أكد المحافظ على الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع ربطها إلكترونياً بغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات والتى تهدف إلى تلقي شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها، مع ضرورة توحيد الجهود وتدارك أي آثار سلبية ناتجة عن الأمطار أو الرياح، وتفعيل النوبتجيات للعمل على مدار 24 ساعة لضمان التدخل الفوري.

كما وجه المحافظ بوجود خطة ميدانية مكثفة تضمنت: التنسيق الأمني و حشد الإمكانيات المتاحة وتأمين الطرق الرئيسية ومراجعة الخطط المرورية وتوزيع سيارات الكسح ومعدات الإطفاء واللوادر الثقيلة في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر، وتكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتطهير البالوعات والتأكد من كفاءة محطات الرفع بشكل دوري وطالب قطاع الري بالمرور الميداني على مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها الكاملة لتصريف المياه.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين حول كيفية التعامل مع التقلبات الجوية لضمان أمنهم وسلامة ممتلكاتهم خلال فترة الأزمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زووم

شئون عربية و دولية

حوادث وقضايا

زووم

زووم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

