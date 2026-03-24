سيطرت قوات الحماية المدنية بأسوان، مساء اليوم الثلاثاء، على حريق هائل نشب في مساحات من الزراعات المطلة على نهر النيل بمنطقة "نجع المحطة" بالكرور، والذي تسببت الرياح في سرعة انتشاره ووصوله إلى أحد المنازل المجاورة.

بلاغ بنشوب الحريق

تعود التفاصيل إلى تلقي اللواء عبدالله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسوان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي عن نشوب حريق ببعض الزراعات بمنطقة نجع المحطة. وأفاد البلاغ بأن قوة الرياح ساهمت بشكل كبير في اتساع رقعة النيران وامتداد ألسنة اللهب، مما أدى لتعرض أحد المنازل القريبة للحريق.

5 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران. ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق وإخماده تمامًا، ومنع امتداده إلى باقي المنازل والزراعات المجاورة بالمنطقة.

إصابة 3 أشخاص

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة الكثيفة المتصاعدة من الحريق. وقد جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعاينة موقع الحريق للوقوف على أسبابه وحصر التلفيات.