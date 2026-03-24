وجَّه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة التأثيرات المحتملة للحالة الجوية غير المستقرة المتوقعة غدًا الأربعاء 25 مارس، وذلك وفقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد المحافظ ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات وإدارات الأزمات على مستوى المحافظة، مع تكثيف التنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات.

مراجعة معدات الإغاثة والطوارئ

وشدد على أهمية مراجعة جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ، والتأكد من توافرها بكميات مناسبة، لضمان الاستجابة الفورية لأي طارئ قد ينجم عن سوء الأحوال الجوية.

تنسيق كامل مع المرافق الحيوية

كما وجَّه بضرورة التنسيق المستمر مع شركات مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي، للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أعطال، مع إزالة أي معوقات قبل بدء موجة الطقس.

تحذيرات للمواطنين من مخاطر الطقس

وشدد محافظ الإسماعيلية على متابعة أعمدة الإنارة واللافتات ولوحات الإعلانات، التي قد تتأثر بشدة الرياح، مناشدًا المواطنين تجنب التواجد بالقرب من الأشجار أو أعمدة الإنارة أو اللوحات المعدنية أثناء الطقس السيئ، مع تقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان حفاظًا على سلامتهم.