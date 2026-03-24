مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الهضبة بأسيوط

كتب : محمود عجمي

02:37 م 24/03/2026 تعديل في 02:42 م

شهد طريق الهضبة بأسيوط، اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب سيارة ملاكي عقب صينية الهضبة في اتجاه قرية درنكة بمركز أسيوط، ما أسفر عن مصرع قائد السيارة وإصابة شخصين بإصابات خطيرة ومتفرقة.

إخطار أمني وانتقال قوات الشرطة والإسعاف

بدأت تفاصيل الحادث بتلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة رقم (ي ب س 2164) ووجود ضحايا ومصابين. وانتقلت قوة من وحدة المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل الفوري وإنقاذ المصابين.

نتائج المعاينة الأولية

وكشفت المعاينة الأولية عن وفاة محمود. م.ا (65 عامًا)، وإصابة جمال. م (60 عامًا)، وليلى. ع. ع (60 عامًا). وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما نُقل المصابان إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

إعادة الحركة المرورية وبدء التحقيقات

وتمكنت الأجهزة المعنية من إعادة تسيير الحركة المرورية إلى طبيعتها عقب رفع آثار الحادث، كما حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.

