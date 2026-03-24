شهدت مناطق بمحافظة أسوان انقطاعًا في مياه الشرب، نتيجة كسر مفاجئ بخط الطرد الرئيسي لمحطة الصرف الصحي بمنطقة الكرور، ما أدى إلى غرق محيط المحطة وتأثر الخدمة بالمناطق الممتدة حتى حي الرضوانية.

محافظ أسوان يتابع جهود الإصلاح

تابع عمرو لاشين أعمال الإصلاح التي تنفذها فرق الصيانة الفنية، للتعامل مع الكسر الذي وقع في خط الطرد الرئيسي بقطر 630 مللي من نوع GRP، والممتد من محطة الصرف الصحي رقم (11) بالكرور، حيث بدأت الفرق في شفط المياه المتراكمة تمهيدًا لتحديد موقع الكسر والبدء في إصلاحه.

تكثيف أعمال الشفط والإصلاح

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في إنهاء أعمال الإصلاح، بالتوازي مع تكثيف عمليات شفط وتصريف المياه المتدفقة، للحد من أي تأثيرات سلبية على المواطنين، مؤكدًا أهمية التدخل السريع لاحتواء الأزمة في أسرع وقت ممكن.

توفير سيارات مياه للمواطنين

ووجّه بتوفير فناطيس وسيارات مياه شرب نقية بشكل مستمر لتلبية احتياجات الأهالي في منطقة الكرور والمناطق المجاورة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، مع إتاحة طلب السيارات مجانًا عبر الخط الساخن 125.

اعتذار رسمي للمواطنين

وفي السياق ذاته، قدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي اعتذارًا لأهالي المناطق المتأثرة، مؤكدة أن الانقطاع مؤقت لحين الانتهاء من الإصلاحات الجارية، على أن يتم إعادة ضخ المياه بشكل طبيعي فور الانتهاء من الأعمال خلال فترة وجيزة.