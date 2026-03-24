إصابة 5 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة على الصحراوي الغربي ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

10:19 ص 24/03/2026

حادث انقلاب سيارة ملاكي

أُصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، قبل كمين الروس، بنطاق محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل حادث الطريق الصحراوي الغربي

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي قبل كمين الروس، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

أسماء المصابين في حادث بني سويف

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة: "باسم ح. م." 42 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مع اشتباه ما بعد الارتجاج، و "قوت القلوب ع. ح." 34 عامًا، بكدمة في فروة الرأس والوجه، و أبنائهما "محمد" 8 أعوام، كدمات وسحجات بالجسم، "سهير" 11 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالوجه والصدر، "شهد" 9 أعوام، كدمة في فروة الرأس.

نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

