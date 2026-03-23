استرداد فوري لأراضي الدولة

نجحت الوحدة المحلية لقرى بغداد التابعة لمركز باريس في الوادي الجديد، اليوم الإثنين، في تنفيذ إزالة في المهد لحالة تعدٍ على أملاك الدولة، بعد الاستيلاء على مساحة 4 أفدنة وزراعتها ببئر 11 بقرية بغداد، وذلك خلال ثالث يوم من عيد الفطر.

رصد مستمر وحسم ميداني

وقال نجاح محمد، رئيس مركز ومدينة باريس، في بيان له، مساء اليوم، إن أجهزة الوحدة المحلية تحركت فور رصد الواقعة، ونفذت إزالة التعديات على الأراضي الزراعية محل المخالفة، مؤكدًا أن استرداد أملاك الدولة في الوادي الجديد يجري وفق متابعة مستمرة، وأن حملات إزالة التعديات لن تتوقف، خاصة مع أي محاولة لفرض الحيازة على الأراضي الزراعية دون سند قانوني.

لا تهاون مع المخالفات

وشدد رئيس المركز على أن الدولة لن تتهاون في حماية أملاك الدولة، وأن العمل مستمر في الوادي الجديد للتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة، لفرض هيبة القانون ومنع استغلال الإجازات في التعدي على الأراضي الزراعية.

متابعة وزارية

وكانت الدكتورة منال عوض أعلنت، الإثنين 23 مارس 2026، نجاح الأجهزة التنفيذية في المحافظات في التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطر، مع متابعة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ لأعمال الإزالة في نحو 21 محافظة.

كما أكدت الحكومة في فبراير 2026 اعتماد مؤشرات شهرية تشمل سرعة اكتشاف التعدي وسرعة تنفيذ الإزالة، بما يعزز استرداد أملاك الدولة ويدعم جهود إزالة التعديات على مستوى الجمهورية.