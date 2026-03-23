رفع درجة الاستعداد القصوى وانتشار معدات مياه القليوبية لمواجهة التقلبات الجوية - صور

كتب : أسامة علاء الدين

10:49 م 23/03/2026
    انتشار معدات شركة مياه القليوبية
    رفع حالة الطوارئ
    معدات شركة مياه القليوبية
    شركة مياه القليوبية
    جاهزية شركة مياه القليوبية

أعلن المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات الشركة، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمالية تعرض البلاد لموجة من التقلبات الجوية وسقوط أمطار خلال الأيام المقبلة.

انتشار المعدات والسيارات لمواجهة الطوارئ

وأكد فودة أنه تم الدفع بكافة المعدات والسيارات الخاصة بسحب وشفط تجمعات مياه الأمطار، مع تمركزها في النقاط الساخنة والأماكن التي تشهد تجمعات بشكل متكرر، لضمان سرعة التعامل الفوري مع أي طوارئ قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

تفعيل غرف عمليات رئيسية وفرعية

وأوضح أن الشركة شكلت غرف عمليات رئيسية وفرعية تعمل على مدار 24 ساعة، لمتابعة الموقف أولاً بأول والتنسيق الكامل مع غرف العمليات بالمحافظة والأحياء، بما يضمن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل معها بكفاءة عالية.

مراجعة جاهزية محطات الصرف وخطوط الشبكات

وأشار إلى أنه تم مراجعة جاهزية محطات الصرف الصحي وخطوط الشبكات، والتأكد من كفاءة محطات الرفع، بالإضافة إلى تطهير الشنايش والمطابق، لرفع كفاءة التصريف واستيعاب كميات المياه المتوقعة خلال موجة الأمطار المقبلة.

مياه القليوبية الأمطار الطوارئ تجمعات مياه الصرف الصحي محمد إبراهيم فودة التقلبات الجوية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو رعب بالفيوم.."سكران" يروع المارة بالسلاح والشرطة تتحرك
حوادث وقضايا

فيديو رعب بالفيوم.."سكران" يروع المارة بالسلاح والشرطة تتحرك
"فستان قصير".. جورجينا بإطلالة جريئة من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (صور)
زووم

"فستان قصير".. جورجينا بإطلالة جريئة من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (صور)
توفي أبي وعليه أيام من رمضان هل أصومها عنه؟.. عالم أزهري يوضح
أخبار

توفي أبي وعليه أيام من رمضان هل أصومها عنه؟.. عالم أزهري يوضح

إخلاء منزل آيل للسقوط في طوخ بعد تصدعات خطيرة تهدد المارة (صور)
أخبار المحافظات

إخلاء منزل آيل للسقوط في طوخ بعد تصدعات خطيرة تهدد المارة (صور)
زيادات تصل إلى 100 ألف على أسعار سيارات MG الجديدة بمصر
أخبار السيارات

زيادات تصل إلى 100 ألف على أسعار سيارات MG الجديدة بمصر

