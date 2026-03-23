نفذت مديرية الزراعة بالإسماعيلية، برئاسة الدكتور محمد عطوه جمال الدين، وكيل وزارة الزراعة، جولات ميدانية لمتابعة المحاصيل الزراعية بزمام مركز ومدينة أبوصوير.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة للحالة الزراعية وتقديم الدعم اللازم للمزارعين،

متابعة ميدانية لمحاصيل القمح

وشملت الجولة تفقد زراعات القمح وبنجر السكر، حيث تم الاطمئنان على الحالة العامة للمحاصيل ومراحل نموها المختلفة، بما يعكس استقرار الحالة الزراعية بالمناطق المستهدفة.

كما تم التأكد من انتظام عمليات الري وخلو الزراعات من أي إصابات مرضية أو حشرية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتوصيات الفنية والإرشادات الزراعية لتحسين جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية.

الاستماع لشكاوى المزارعين

وتضمنت الجولات الاستماع إلى آراء ومشكلات المزارعين على أرض الواقع، مع التوجيه بسرعة تذليل أي معوقات، وتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم من خلال الأجهزة المختصة.

وفي سياق متصل، وضمن جهود وزارة الزراعة لتكثيف المتابعة الميدانية، تم تنفيذ جولة تفقدية برئاسة الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، لمتابعة منظومة صرف الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية.

وشملت الزيارة عددًا من الجمعيات الزراعية، من بينها جمعيات الروضة والرياح والبياضية، حيث تم متابعة سير العمل داخلها، إلى جانب مراجعة عمليات صرف الأسمدة المدعمة، والتأكد من دقة بيانات منظومة الصرف، ومتابعة إجراءات صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

كما تضمنت الجولات متابعة زراعات القمح بمختلف مناطق المحافظة، والاطمئنان على حالتها العامة، في إطار خطة الدولة لدعم القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.