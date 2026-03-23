إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق السويس

كتب : حسام الدين أحمد

11:01 ص 23/03/2026

تهشم السيارة اثر الحادث

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق السويس ـ القاهرة، ونقل رجال الإسعاف المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

تلقت غرفة إسعاف السويس بلاغا من قائدي السيارات يفيد بانقلاب سيارة ملاكي صباح اليوم الاثنين أمام جراج النقل الثقيل في طريق " السويس – القاهرة" اتجاه القاهرة، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير الإسعاف 3 سيارات لموقع الحادث لتقديم التأمين الطبي للمصابين ونقلهم للمجمع الطبي لتلقي العلاج.

وأفادت المعاينة الأولية أن سبب الحادث السرعة الزائدة ما أدى لانحراف عجلة القيادة في يد السائق وانقلاب السيارة يمين الطريق، ورفعت إدارة مرور السويس آثار الحادث من حرم الطريق، لتسيير حركة السيارات بموقع الحادث.

وقال مصدر طبي بقسم الطوارئ في مجمع السويس الطبي إن القسم استقبل 5 مصابين في الحادث وتنعت إصابتهم بين كسور في الأطراف وكدمات وسحجات مختلفة، وخضع المصابين للفحص الطبي قبل توزيعهم للأقسام الأخرى واستكمال العلاج.

