إعلان

إزالة 1446 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

11:08 ص 23/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن اللواء عبدالله عبدالعزيز، محافظ بني سويف، إزالة 1446 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

تفاصيل حالات الإزالة

وأوضح المحافظ أن حملات الإزالة أسفرت عن إزالة 187 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، إلى جانب 1359 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات.

تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية

وأكد أن تنفيذ قرارات الإزالة يتم من خلال تنسيق تام بين مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية، وفق برنامج زمني محدد، لضمان سرعة التعامل مع التعديات بمراكز المحافظة.

الموجة 28 على ثلاث مراحل

يُذكر أن الموجة الـ28 لإزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية، حيث بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 10 إلى 30 يناير، تلتها المرحلة الثانية من 7 إلى 27 فبراير، فيما تُختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 7 إلى 27 مارس الجاري، في إطار خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاكها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

أخبار المحافظات

أخبار مصر

شئون عربية و دولية

رياضة محلية

أخبار المحافظات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

