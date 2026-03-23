أعلن اللواء عبدالله عبدالعزيز، محافظ بني سويف، إزالة 1446 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

تفاصيل حالات الإزالة

وأوضح المحافظ أن حملات الإزالة أسفرت عن إزالة 187 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، إلى جانب 1359 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات.

تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية

وأكد أن تنفيذ قرارات الإزالة يتم من خلال تنسيق تام بين مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية، وفق برنامج زمني محدد، لضمان سرعة التعامل مع التعديات بمراكز المحافظة.

الموجة 28 على ثلاث مراحل

يُذكر أن الموجة الـ28 لإزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية، حيث بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 10 إلى 30 يناير، تلتها المرحلة الثانية من 7 إلى 27 فبراير، فيما تُختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 7 إلى 27 مارس الجاري، في إطار خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاكها.