أول تعليق من عمر مرموش بعد التتويج بلقبه الأول مع مانشستر سيتي

عبر الدولي المصري عمر مرموش، عن سعادته بالتتويج ببطولة كأس الرابطة الإنجليزي، بعد الفوز على أرسنال في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال

فاز مانشستر سيتي بثنائية نظيفة على أرسنال، لكن دون مشاركة مرموش في اللقاء، بعد جلوسه على دكة بدلاء الفريق.

تصريحات عمر مرموش بعد تتويج مانشستر سيتي

قال مرموش بعد فوز السيتي وتتويجه بلقبه الأول مع الفريق: "بالطبع أشعر بالسعادة بعد تتويجي بأول بطولة لي مع الفريق، ولكن تكون الأخيرة إن شاء الله".

وتابع: "سنغلق هذه المباراة ونركز في المباريات القادمة، لأننا نتعامل مع كل مواجهة على حدة".

واختتم مرموش: "نسعى للحفاظ على حظوظنا في البطولتين المتبقيتين".

أرقام مرموش مع مان سيتى

منذ انضمام عمر مرموش لصفوف مانشستر سيتي، في يناير من العام الماضي 2025، قادما من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل 75 مليون يورو.

شارك الدولي المصري بقميص مانشستر في 54 مباراة بكافة البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 14 هدفا وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

