مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري الممتاز - سيدات

وادي دجلة

- -
14:30

مودرن سبورت

جميع المباريات

أول تعليق من عمر مرموش بعد التتويج بلقبه الأول مع مانشستر سيتي

كتب : محمد عبد الهادي

10:24 ص 23/03/2026 تعديل في 10:35 ص

عمر مرموش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عبر الدولي المصري عمر مرموش، عن سعادته بالتتويج ببطولة كأس الرابطة الإنجليزي، بعد الفوز على أرسنال في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد.

فاز مانشستر سيتي بثنائية نظيفة على أرسنال، لكن دون مشاركة مرموش في اللقاء، بعد جلوسه على دكة بدلاء الفريق.

قال مرموش بعد فوز السيتي وتتويجه بلقبه الأول مع الفريق: "بالطبع أشعر بالسعادة بعد تتويجي بأول بطولة لي مع الفريق، ولكن تكون الأخيرة إن شاء الله".

وتابع: "سنغلق هذه المباراة ونركز في المباريات القادمة، لأننا نتعامل مع كل مواجهة على حدة".

واختتم مرموش: "نسعى للحفاظ على حظوظنا في البطولتين المتبقيتين".

أرقام مرموش مع مان سيتى

منذ انضمام عمر مرموش لصفوف مانشستر سيتي، في يناير من العام الماضي 2025، قادما من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل 75 مليون يورو.

شارك الدولي المصري بقميص مانشستر في 54 مباراة بكافة البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 14 هدفا وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش مانشستر سيتي آرسنال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هرمون السعادة "المجاني".. خطوات بسيطة لرفع الدوبامين طبيعياً كل يوم
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الاثنين
مصر تدين قصف إسرائيل للمنشآت والبنى التحتية في لبنان
مواعيد عمل المترو والقطار الخفيف بعد انتهاء إجازة العيد
كيف أقنع نتنياهو ترامب بشن الحرب على إيران؟.. ولماذا فشلت الخطة؟
رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

