أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومديريات الخدمات لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى من نقص الخدمات خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مركز الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة كانا يعملان على مدار 24 ساعة ، كما تم ربطهما بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، مشيرًا إلى أن المواطنين كان يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن ١٥٤٩٦ ، و١١٤ للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وإلغاء الإجازات طوال أيام عيد الفطر المبارك ، مع تواجد كافة القيادات التنفيذية التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين على مستوي المحافظة فى مواقعها ، مشيرًا إلى أن كافة الخدمات سارت بصورة منتظمة، مع انتظام عمل المخابز، ومنافذ السلع الغذائية، وتم تكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق للحفاظ على الشكل الجمالى والحضاري خلال العيد.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك، كما تم تشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الإستغلال واحتكار السلع، والمرور الدورى على المخابز لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المشتركة بين مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الاسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتكثيف الحملات المرورية علي الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصي سيولة مرورية بالشوارع والميادين .

وأشار محافظ القاهرة إلى تكثيف حملات الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق لضبط الباعة الجائلين ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المرور و خاصة التي توجد أمام الحدائق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها ، والتنسيق مع إدارة شرطة المسطحات المائية لإحكام الرقابة على المراسي النيلية و التأكد من توافر كافة شروط الأمن و السلامة اللازمين مع الالتزام بحمولة المراكب الواردة بالترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين حرصًا على سلامة المواطنين.

