أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، اتخاذ إجراءات صارمة ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك على مدار أربع وعشرين ساعة.

رصد مخالفات البناء

وجه محافظ سوهاج بتشكيل نوبتجيات ميدانية وفرق طوارئ من رؤساء الأحياء والمدن للعمل طوال أيام العيد. وتضمنت التوجيهات الإحالة الفورية للنيابة العسكرية للمتعدين على الأراضي، والتعامل مع هذه التعديات كقضية أمن قومي تستوجب إجراءات رادعة.

مصادرة معدات المخالفين

شملت التعليمات مصادرة جميع معدات البناء المستخدمة في المخالفات، مثل الخلاطات والأوناش وسيارات النقل، لصالح الوحدة المحلية. ولن يتم استرداد هذه المعدات إلا بقرار قضائي صريح وبعد سداد غرامات مالية كبيرة.

أكدت المحافظة على تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفة بمجرد البدء فيها، سواء شملت حفر أساسات أو إقامة أعمدة. وتهدف هذه الخطوة الاستباقية إلى وأد المخالفة قبل تحولها إلى مبانٍ قائمة يصعب التعامل معها.

إحباط مخالفات البناء

شدد المحافظ على ضرورة اليقظة التامة والتنسيق المكثف بين الوحدات المحلية وإدارة المتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع. ويشمل التنسيق مديرية الزراعة وحماية الأراضي لإحباط أي محاولات للتعدي خلال عطلة العيد.

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة حملاتها للرصد والمتابعة الميدانية لضبط المخالفين. وطالب المحافظ باستمرار اليقظة طوال أيام العيد لضمان حماية الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة بكل حزم.