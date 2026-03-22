انهارت بها شرفة عقار.. إصابة سيدة سقطت من الطابق الثالث بالحضرة في الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

04:23 م 22/03/2026

أصيبت سيدة بجروح وكسور متفرقة، اليوم الأحد، إثر انهيار شرفة شقة سكنية بعقار قديم بمنطقة الحضرة التابعة لحي وسط الإسكندرية.

تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا، يفيد بانهيار أجزاء من العقار رقم 26 شارع مسجد أبو زيد بمنطقة الحضرة، نطاق قسم شرطة باب شرقي.


وانتقلت قوة أمنية رفقة سيارات الإسعاف ومسؤولي الحي فوريًا إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين من الفحص أن العقار مكون من طابق أرضي و5 طوابق علوية، وتبين سقوط شرفة الطابق الثالث بالكامل أثناء تواجد سيدة بها تبلغ من العمر 55 عاما، مما أدى لسقوطها وإصابتها بكسور.

وتبين أن المبنى مقيد ضمن العقارات الصادر بحقها قرارات ترميم من الجهات المختصة.


فرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا ووضعت حواجز مرورية بمحيط العقار لتأمين المارة، فيما باشرت أجهزة الحي رفع آثار الانهيار.

جرى نقل المصابة إلى المستشفى الرئيسي الجامعي، وحُرر محضرًا بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

