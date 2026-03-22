أصيب 5 أشخاص، بينهم طفلان رضيعان، إثر تصادم سيارة أجرة "تاكسي"، بالحاجز الخرساني، بالطريق الدولي الساحلي، عند مدخل منطقة 45، بنطاق مركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة.

انتقال فرق الإنقاذ

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وقوات الأمن، إلى موقع البلاغ، لتأمين الطريق ونقل المصابين.

أسماء المصابين وإصاباتهم

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص وهم: حنان إبراهيم علي، 51 عام، نورهان حامد إبراهيم، 27 عام، أشرف محمود خليل، 60 عام، والطفلان التوأم يحيى ويوسف محمد إبراهيم، 10 أشهر، وجميعهم مقيمون بمحافظة الإسكندرية.

تنوعت الإصابات ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور بالساق، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين والإجراءات القانونية

نُقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.