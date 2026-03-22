تفاصيل سقوط سيدة من شقتها بالطابق الخامس في السادات

كتب : أحمد الباهي

01:45 م 22/03/2026

جثة ارشيفية

لقيت سيدة تبلغ من العمر 36 عامًا مصرعها إثر سقوطها من الطابق الخامس بأحد العقارات بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، في واقعة مأساوية أثارت حالة من الحزن بين الأهالي.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بسقوط سيدة من علو بدائرة مركز شرطة السادات، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، للوقوف على ملابساته ومعاينة مكان الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أوضحت التحريات الأولية، أن السيدة فقدت توازنها أثناء محاولتها فتح أحد النوافذ، حيث كانت تقف على سرير داخل الشقة، ما أدى إلى سقوطها من الطابق الخامس في الحال، لتلقى مصرعها متأثرة بإصابتها.

أقوال الأسرة

أكد والد وشقيق السيدة في أقوالهما، أن الواقعة حدثت نتيجة اختلال توازنها بشكل مفاجئ، مشيرين إلى عدم وجود أي شبهة جنائية وراء الحادث.


وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى السادات المركزي تحت تصرف النيابة العامة المصرية، التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصاريح الدفن.

المنوفية السادات سقوط من علو مصرع سيدة حادث مأساوي

