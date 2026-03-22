إعادة فتح ميناء نويبع بعد تحس

كتب : رضا السيد

11:03 ص 22/03/2026

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء صباح اليوم الأحد، عقب تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وحالة البحر.


وأكد المركز الإعلامي في بيان اليوم، أنه جرى استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية داخل الميناء بشكل طبيعي.

على جانب آخر، أكد اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر، على مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية، والممتلكات العامة والخاصة.

أسباب غلق الملاحة بالميناء أمس

وكانت الهيئة، أصدرت بيانا بوقف حركة الملاحة البحرية بميناء نويبع أمس نتيجة لسوء الأحوال الجومائية، وتراوح شدة الرياح ما بين 24 إلى 30 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج التي تتراوح بين 4 إلى 6 أمتار، مما أدى إلى اضطراب شديد في حالة البحر.

