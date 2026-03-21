أثناء عبورهما المزلقان.. مصرع شخصين أسفل عجلات القطار بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

09:26 م 21/03/2026

شهد مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية حادثًا مأساويًا، حيث لقي شخصان مصرعهما أسفل عجلات القطار أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد أمام عزبة السيد أيوب، أثناء استقلالهما دراجة بخارية.

إخطار الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا بوصول جثتين إلى مستشفى أبوحماد المركزي، لشخصين توفيا إثر اصطدام قطار بهما خلال عبورهما المزلقان، وعلى الفور تم الانتقال لموقع الحادث للوقوف على ملابساته.

ضحايا الحادث

كشفت التحريات أن الضحيتين شاب يبلغ من العمر 23 عامًا يعمل فني دش، وآخر يبلغ 51 عامًا، وكانا يستقلان دراجة بخارية وقت وقوع الحادث، حيث صدمهما القطار بشكل مباشر، ما أدى إلى وفاتهما في الحال متأثرين بإصاباتهما البالغة.

سبب التواجد بموقع الحادث

أوضحت التحريات الأولية أن الضحيتين كانا في طريقهما لقضاء إجازة عيد الفطر لدى أحد أقاربهما، قبل أن يفاجئهما القطار أثناء عبور المزلقان، ما أدى إلى وقوع الحادث.

الإجراءات القانونية

تم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبوحماد المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق أعمالها لكشف ملابسات الحادث، مع تكليف المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة.

حادث دهس حادث قطار عبور مزلقان الشرقية

