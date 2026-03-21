تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة جهودها لكشف غموض جثة غريق في العقد الخامس من العمر، مجهول الهوية، عثر عليها طافية بمياه ترعة الخطاطبة أمام قرية علقام بنطاق مركز كوم حمادة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة الغريق، وتم الانتقال فورًا إلى مكان الواقعة بمرافقة سيارة إسعاف.

الجثة تحت تصرف التحقيق

تبين أن الجثة لشخص بالغ في العقد الخامس من العمر، يرتدي ملابسه كاملة، ولا تحمل أي أوراق تثبت هويته.

وأكد شهود الواقعة عدم معرفتهم بالمتوفى، مشيرين إلى أنه مجهول الاسم والعنوان.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

تكثيف التحريات لكشف الملابسات

كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، بما في ذلك نشر أوصاف الجثة لتحديد هويتها، والتحقق مما إذا كانت هناك شبهة جنائية. كما تم توقيع الكشف الطبي عليها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.