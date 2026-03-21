آثار مقطع متداول جرى تصويره خلال حفل لتكريم حفظة القرآن الكريم بمركز دمنهور في محافظة البحيرة، حالة من الجدل الشديد عقب إدلاء نائب برلماني كلمة تطرق خلالها إلى ذكر عدد أجزاء القرآن الكريم بالخطأ.

بداية الأزمة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بشكل واسع، والذي ظهر خلاله النائب محمود الجندي أثناء إلقاء كلمته في حفل تكريم حفظة القرآن، متحدثًا عن أمنياته بزيادة عدد الأجزاء التي يتم حفظها، في صياغة أثارت انتقادات وتساؤلات.

ماذا قال النائب؟

قال الجندي خلال كلمته: "يارب اللي حفظ 50 جزء السنة دي يبقوا 70 و100 السنة الجاية"، وهو ما اعتبره كثيرون خطأً واضحًا في عدد أجزاء القرآن الكريم.

ردود الفعل

أثار التصريح موجة من الجدل بين المتابعين، حيث انقسمت الآراء بين منتقدين اعتبروا الأمر خطأ غير مقبول، وآخرين رأوا أنه زلة لسان لا تستدعي هذا الجدل.

بيان التوضيح

أصدر الجندي بيانًا رسميًا أوضح خلاله أن ما صدر عنه كان سهوًا غير مقصود، مؤكدًا أن القرآن الكريم وعدد أجزائه من الأمور المعلومة بالضرورة، وأن حديثه جرى تفسيره بشكل غير دقيق.

هدف التصريح

أشار، إلى أن الهدف من كلمته كان تحفيز وتشجيع الأبناء على حفظ القرآن الكريم، وزيادة أعداد الحفظة، موضحًا أن المقصود كان رفع الأعداد من 30 أو 50 إلى 70 أو 100 حافظ، وليس عدد الأجزاء.

اقتطاع الحديث من سياقه

لفت النائب، إلى أن التصريح جرى اقتطاعه من سياقه، ما أدى إلى سوء فهمه وتداوله بشكل غير دقيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدل مستمر

استمر الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغم التوضيح، وسط مطالب بضرورة تحري الدقة في التصريحات، خاصة في الأمور الدينية.