إعلان

إصابة سيدة وطفلين في اصطدام سيارة برصيف أعلى كوبري أسيوط العلوي

كتب : محمود عجمي

03:08 م 20/03/2026

اصطدام سيارة برصيف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيبت سيدة وطفلان، اليوم الجمعة، إثر حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف أعلى كوبري أسيوط العلوي بقرية الواسطى، ما أدى إلى وقوع إصابات متفاوتة، في أول أيام عيد الفطر المبارك.

بلاغ للأجهزة الأمنية

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع الحادث ووجود مصابين في موقع الواقعة.

انتقال الشرطة والإسعاف إلى المكان

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية عن اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف أعلى الكوبري، ما أسفر عن إصابة كل من:هبة ص.ع (25 عامًا)، وأسر ب.ع (5 أعوام)، وحمزة ب.ع (4 أعوام).

نقل المصابين للمستشفى

وتم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تحقيقات النيابة العامة

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اصطدام سيارة برصيف كوبري أسيوط العلوي حادث أسيوط مستشفى الإيمان

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان