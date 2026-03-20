مأساة في بني سويف.. شاب ينهي حياته بسبب أزمة نفسية في مركز الواسطى

كتب : حمدي سليمان

12:47 م 20/03/2026

قيام شاب بإنهاء حياته شنقًا داخل منزله

شهدت إحدى القرى التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف واقعة مأساوية، حيث أقدم شاب على إنهاء حياته في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر مروره بأزمة نفسية.

بلاغ وانتقال الأجهزة الأمنية

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بقيام الشاب "ع. أ. ر."، 15 عامًا، بإنهاء حياته شنقًا داخل منزله بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ.

أقوال الأسرة ونقل الجثمان

وبسؤال أفراد أسرته، أقروا بأنه كان يمر بضائقة نفسية خلال الفترة الأخيرة، ما دفعه لاتخاذ هذا القرار، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.

خطوط ساخنة للدعم النفسي في مصر

وفي هذا السياق، توفر الدولة عدة وسائل للدعم النفسي لمساعدة من يعانون من أزمات نفسية أو أفكار انتحارية، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان على الأرقام: 08008880700 و0220816831، على مدار 24 ساعة.
كما يمكن التواصل مع المجلس القومي للصحة النفسية عبر الخط الساخن 20818102 لتلقي الاستشارات والدعم.

تأكيد ديني على خطورة الانتحار

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار يُعد من الكبائر وجريمة في حق النفس، مشددة على ضرورة التعامل مع مثل هذه الحالات باعتبارها أزمات نفسية تحتاج إلى تدخل متخصص ودعم علاجي.

