يؤدي اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة أرض الملاعب بشارع الثورة بحي شرق، أمام مبنى ديوان عام المحافظة، وسط أجواء احتفالية متوقع أن تشهد حضورًا واسعًا من المواطنين.

استعدادات عيد الفطر

وأكد المحافظ أن المحافظة أنهت جميع استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ / 2026م، وذلك بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأوقاف، لتوفير بيئة مناسبة للمصلين لأداء الصلاة بسهولة ويسر. وشدد على أهمية التنظيم والأمان بما يليق بهذه المناسبة الدينية.

عدد الساحات ومساجد العيد

وأوضح اللواء محمد علوان أن مديرية الأوقاف، برئاسة الدكتور عيد علي خليفة، خصصت 169 ساحة لصلاة العيد بجميع مراكز ومدن وقرى أسيوط، إلى جانب 2677 مسجدًا تُقام فيها شعائر الصلاة. وتم تحديد خطيب أساسي واحتياطي لكل ساحة لضمان انتظام الخطبة دون أي معوقات، مع الالتزام بتعليمات وزارة الأوقاف المنظمة للخطبة.



وأشار المحافظ إلى تنفيذ حملات نظافة موسعة بالساحات والمساجد بالتعاون مع الوحدات المحلية، لتهيئتها بالشكل اللائق لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، وبما يعكس حسن الاستعداد للمناسبة.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية الأوقاف برئاسة مدير الدعوة وقيادات المديرية، إلى جانب غرف عمليات فرعية بجميع الإدارات، لمتابعة الموقف أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تطرأ.

ضوابط خطبة العيد

وشدد محافظ أسيوط على التزام الأئمة والخطباء بموضوع ووقت خطبة العيد وفق ضوابط وزارة الأوقاف، مع التركيز على تعزيز قيم التسامح ونشر البهجة بين المواطنين، وإتاحة أجواء روحانية تُعزز من تلاحم المجتمع.



واختتم اللواء محمد علوان بتقديم التهنئة لأهالي أسيوط بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على مصر بالأمن والاستقرار والخير والبركات.