إعلان

"زفة في عربية مكشوفة".. بني سويف تحتفل بالشيخ بلال بعد فوزه بدولة التلاوة

كتب : حمدي سليمان

03:51 م 19/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الشيخ بلال
  • عرض 4 صورة
    الشيخ بلال
  • عرض 4 صورة
    الشيخ بلال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نظم أهالي قرية الفنت التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، احتفالية شعبية كبيرة لتكريم الشيخ بلال سيف، أحد أبناء القرية، بعد تحقيقه إنجازًا مميزًا بفوزه في مسابقة “دولة التلاوة”.

الزغاريد والطبول تملأ شوارع الفنت

وجاءت الاحتفالات في أجواء مبهجة، حيث استقبل الأهالي الشيخ بلال بالزغاريد والطبول والهتافات، تعبيرًا عن سعادتهم وفخرهم بما حققه من نجاح مشرف في مجال تلاوة القرآن الكريم.

مشاركة واسعة من أهالي القرية في الاحتفالات

وشهدت شوارع القرية توافد العشرات من الأهالي، الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحدث، مؤكدين أن فوز الشيخ بلال يمثل مصدر فخر لكل أبناء القرية، خاصة أنه يعد نموذجًا مشرفًا للشباب في حفظ كتاب الله.

إشادة بإنجاز ابن القرية في مجال التلاوة

وأشار عدد من المشاركين في الاحتفال إلى أن هذا التكريم يعكس تقدير المجتمع لأصحاب المواهب الدينية، ويشجع الأجيال الجديدة على الاهتمام بحفظ وتلاوة القرآن الكريم.

نموذج مشرف لشباب بني سويف

ويُعد فوز الشيخ بلال سيف في مسابقة “دولة التلاوة” إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل أبناء محافظة بني سويف، في ظل ما تشهده المحافظة من نماذج ناجحة في مختلف المجالات.

اضغط هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

