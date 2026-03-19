نظم أهالي قرية الفنت التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، احتفالية شعبية كبيرة لتكريم الشيخ بلال سيف، أحد أبناء القرية، بعد تحقيقه إنجازًا مميزًا بفوزه في مسابقة “دولة التلاوة”.

الزغاريد والطبول تملأ شوارع الفنت

وجاءت الاحتفالات في أجواء مبهجة، حيث استقبل الأهالي الشيخ بلال بالزغاريد والطبول والهتافات، تعبيرًا عن سعادتهم وفخرهم بما حققه من نجاح مشرف في مجال تلاوة القرآن الكريم.

مشاركة واسعة من أهالي القرية في الاحتفالات

وشهدت شوارع القرية توافد العشرات من الأهالي، الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحدث، مؤكدين أن فوز الشيخ بلال يمثل مصدر فخر لكل أبناء القرية، خاصة أنه يعد نموذجًا مشرفًا للشباب في حفظ كتاب الله.

إشادة بإنجاز ابن القرية في مجال التلاوة

وأشار عدد من المشاركين في الاحتفال إلى أن هذا التكريم يعكس تقدير المجتمع لأصحاب المواهب الدينية، ويشجع الأجيال الجديدة على الاهتمام بحفظ وتلاوة القرآن الكريم.

نموذج مشرف لشباب بني سويف

ويُعد فوز الشيخ بلال سيف في مسابقة “دولة التلاوة” إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل أبناء محافظة بني سويف، في ظل ما تشهده المحافظة من نماذج ناجحة في مختلف المجالات.

