ترامب: الإيرانيون يتحدثون معي باحترام وتقدير ثم يقولون إنهم لم يتحدثوا

كتب : وكالات

07:22 م 05/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "إن قاذفات "بي 2" الأمريكية الجميلة دمرت إمكانات إيران وقدراتهم النووية بشكل كامل".

وأضاف ترامب، في مؤتمر بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء، "لو كانت امتلكت إيران سلاحا نوويا كانت ستبيد منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل كذلك، وكان الإيرانيون سيحولون أنظارهم إلى أوروبا ومن ثم إلى الولايات المتحدة".

وأشار ترامب إلى أن إيران تريد إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن البحرية الأمريكية تسيطر بشكل مطلق الموانئ الإيرانية.

وأكد ترامب، أن إيران تريد إبرام صفقة لكنها تمارس الألاعيب، قائلا: "إيران تحاول النجاة الآن، لكن حصارنا البحري أشبه بكتلة من الفولاذ".

وذكر ترمب، أن 111 صاروخا أطلقت على حاملة طائرات أمريكية أثناء العملية العسكرية وأسقطت جميعها.

ولفت ترامب، إلى أن اقتصاد إيران ينهار نتيجة العقوبات والإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ضدهم.

وتابع ترامب: "ما لا يعجبني بسلوك إيران أنهم يتحدثون معي باحترام وتقدير ثم يقولون إنهم لم يتحدثوا معي".

