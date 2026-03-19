عمت أجواء من الفرحة منزل فايزة أحمد محمد أحمد، بعد إعلان فوزها بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة أسوان، عقب تلقيها اتصالًا من وزارة التضامن الاجتماعي لإبلاغها بالنتيجة.

وأكدت أنها لم تكن تعلم بتقديم أوراقها للمسابقة، حيث قامت ابنتها الكبرى بالتقديم لها دون علمها، لتفاجأ بخبر الفوز الذي اعتبرته تتويجًا لسنوات طويلة من الكفاح، وتحقيقًا لحلم زوجها الراحل في تربية أبنائه على أفضل وجه.

بداية حياة مستقرة ونهاية مفاجئة

بدأت رحلتها الأسرية عام 1999، حيث تزوجت من موظف بإحدى المدارس الحكومية، وعاشت حياة مستقرة أنجبت خلالها 3 أبناء، إلا أن هذه الحياة تغيرت بشكل مفاجئ عام 2010، بعد وفاة زوجها في حادث أليم، تاركًا وراءه ثلاثة أطفال صغار، أكبرهم لم يتجاوز 9 سنوات.

صدمات متتالية ومسؤولية كاملة

لم تتوقف التحديات عند فقدان الزوج، إذ اكتشفت لاحقًا زواجه من امرأة أخرى، ما أدى إلى تقسيم المعاش بين أسرتين، إلى جانب وجود ديون مالية، وهو ما ضاعف من صعوبة المسؤولية التي تحملتها بمفردها.

قرار التضحية وبداية الكفاح

اختارت فايزة عدم الزواج مرة أخرى، مفضلة التفرغ لتربية أبنائها، وبدأت رحلة طويلة من العمل والصبر لتوفير احتياجاتهم، مع التركيز على غرس قيم التعليم والاجتهاد في نفوسهم، رغم الظروف المادية والنفسية الصعبة.

ثمار التعب.. تفوق لافت للأبناء

أثمرت سنوات الكفاح عن نجاحات مميزة، حيث حصلت الابنة الكبرى على ليسانس حقوق باللغة الإنجليزية، وتستعد حاليًا للحصول على درجة الماجستير، بينما التحقت الابنة الثانية بكلية الطب وتدرس في الفرقة الخامسة، فيما يواصل الابن الأصغر دراسته بكلية هندسة البترول في الفرقة الثانية.

بناء الإنسان قبل الشهادة

لم يقتصر دورها على التعليم فقط، بل حرصت على تنمية شخصية أبنائها، من خلال تحفيظهم القرآن الكريم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، بهدف إعداد جيل متوازن قادر على مواجهة تحديات الحياة.