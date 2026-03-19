نالت تكريم الرئيس مرتين.. الأم المثالية بالإسكندرية: "فرحتي الحقيقة أني هقابل السيسي"

الأم المثالية بالإسكندرية: فرحتي لا توصف.. حصلت على الماجستير وأنا أربي مهندسا وعالمة كيمياء

الأم المثالية من الإسكندرية تفوز على مستوى الجمهورية وتروي رحلة كفاحها وتكريم ابنها سابقًا من الرئيس.

الإسكندرية - محمد البدري:

أعربت السيدة فايزة أبو الحمد، ابنة محافظة الإسكندرية، عن سعادتها الغامرة بعد إعلان فوزها بلقب "الأم المثالية" عن محافظة الإسكندرية على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن هذا التكريم هو "جبر خاطر" من الله بعد رحلة كفاح استمرت لأكثر من 20 عاماً.

فرحة لم تكن متوقعة

وقالت الحاجة فايزة في أول تصريح لها: "والله أنا سعيدة جداً، كان أقصى طموحي أن أحصل على اللقب على مستوى محافظة الإسكندرية فقط، لكن فوزي على مستوى الجمهورية هي مفاجأة كبيرة وحاجة جامدة جداً بالنسبة لي، وفرحتي لا تتخيلوها".

وأضافت : "أكثر ما يسعدني هو أنني سأقابل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأُكرم منه شخصياً، وهذا شرف كبير جداً كنت أتمناه".

موقف نادر: تكريم الأم والابن من الرئيس

وكشفت الأم المثالية عن مفارقة سعيدة، حيث أوضحت أن سيادة الرئيس سبق وكرم ابنها المهندس "أحمد جمعة" منذ سنوات في مؤتمر الشباب بفندق الماسة، بعد فوز فريقه بالمركز الأول عالمياً في تصميم "طائرة بدون طيار" بكاليفورنيا.

وعلقت على ذلك قائلة: "هو موقف غريب وجميل في نفس الوقت، أن يكرّم سيادة الرئيس الابن منذ سنوات ثم يكرمني أنا اليوم كأم مثالية، الحمد لله رب العالمين".

مشوار الكفاح والعلم

وعن قصة كفاحها، أشارت الحاجة فايزة إلى أنها فقدت زوجها في عام 2006، وكان ابنتها وابنها في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي، وقررت أن تكرس حياتها لهما دون أن تمل.

ولم يمنعها عبء تربية الأبناء من مواصلة تعليمها، حيث قالت: "بعد وفاة زوجي، صممت على تطوير نفسي تعليمياً بجانب عملي في معهد بحوث الاقتصاد الزراعي؛ فحصلت على دبلومة الدراسات العليا في التخطيط والإحصاء، ثم حصلت على درجة الماجستير في الاقتصاد وإدارة الأعمال الزراعية، حتى خرجت على المعاش بدرجة أخصائي زراعي أول".

رسالة وفاء

واختتمت الأم المثالية حديثها بالتأكيد على أن أولادها (المهندس أحمد، وابنتها خريجة علوم الكيمياء) هم ثروتها الحقيقية، مشيرة إلى أنهم هم من سعوا لتقديم أوراقها في المسابقة اعترافاً بفضلها، قائلة: "بقالي 20 سنة بربي فيهم واهتميت بيهم وما سبتهمش لحظة، والنهاردة ربنا بيكافئني بيهم وبحب الناس".