أصيب 12 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق السويس – القاهرة، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

كان إسعاف السويس تلقي بلاغا من قائدي السيارات يفيد انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق القاهرة _ السويس، قرب كافتريا الفرسان عند وادي حجول.

ووجه الدكتور مينا فوزي مدير إسعاف السويس عدة سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وقدم رجال الاسعاف التأمين الطبي للمصابين بموقع الحادث، قبل نقلهم في سيارات الإسعاف إلى مجمع السويس الطبي.

وأفادت المعاينة الأولية بأن سيارة ميكروباص تحمل لوحات رقم " ط س ي 4472" كان يستقلها 13 شخص في طريق العودة للسويس وذلك قبل الإفطار اليوم الثلاثاء، وبسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة في يد السائق وانقلبت المركبة بالمنطقة الترابية بحرم الطريق..

واستقبل قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي المصابين في الحادث، وقال مصدر طبي بالمجمع إن الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات وجروح.

وأضاف المصدر أن المصابين خضعوا للفحص الطبي وتشخيص إصاباتهم وجار توزيعهم على الأقسام المحددة لتلقي الإجراء الطبي وفقا لتشخيص كل حالة.