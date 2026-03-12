والدة "طفل العاشر": الجاني فضل يدور معانا على إبراهيم بسيارته يومين وهو

قررت النيابة العامة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية حبس المتهم "محمد إ."، 33 عامًا، ويعمل سائقًا، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بخطف الطفل إبراهيم علي، البالغ من العمر 7 سنوات، وقتله ثم التخلص من جثمانه في منطقة صحراوية بدائرة المدينة.

وجاء قرار النيابة عقب القبض على المتهم بعد تحريات مكثفة أجرتها الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجاني.

وشيّع المئات من أهالي قرية المناحريت التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية جثمان الطفل إلى مثواه الأخير، وسط حالة من الحزن الشديد والانهيار بين أفراد أسرته وأهالي القرية.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الطفل من مسجد الأوقاف الكبير بالقرية، قبل دفنه في مقابر العائلة.

وفي أول تصريحات لها بعد الحادث المأساوي، أكدت والدة الطفل أن قلبها لا يزال غير مصدق لما حدث، موضحة أن نجلها خرج من المنزل يوم السبت الماضي ولم يعد مرة أخرى.

وقالت الأم في كلمات مؤثرة: "ابني كان روحي.. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي حرمني منه"، مطالبة بتحقيق القصاص العادل من المتهم واعدامه في ميدان عام أمام الملأ ليكون عبرة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من قسم ثان العاشر من رمضان يفيد بالعثور على جثة طفل داخل جوال في إحدى المناطق الصحراوية بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثمان يعود للطفل إبراهيم علي، البالغ من العمر 7 سنوات، والذي كان قد تغيب عن منزل أسرته منذ عدة أيام.

وشكلت إدارة البحث الجنائي فريق بحث موسع لكشف ملابسات الواقعة، حيث جرى تفريغ كاميرات المراقبة في محيط منطقة مساكن عثمان وتتبع خط سير الطفل قبل اختفائه.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، حيث جرى عرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات معه.

كما تم نقل جثمان الطفل إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وإعداد تقرير مفصل حول أسباب ووقت الوفاة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 811 لسنة 2026 إداري قسم ثان العاشر من رمضان.