إعلان

خطفه وقتله ورماه في الصحراء.. أول قرار من النيابة ضد المتهم بإنهاء حياة طفل العاشر

كتب : ياسمين عزت

11:50 م 12/03/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    طفل العاشر من رمضان
  • عرض 6 صورة
    طفل العاشر من رمضان
  • عرض 6 صورة
    طفل العاشر من رمضان
  • عرض 6 صورة
    طفل العاشر من رمضان
  • عرض 6 صورة
    طفل العاشر من رمضان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت النيابة العامة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية حبس المتهم "محمد إ."، 33 عامًا، ويعمل سائقًا، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بخطف الطفل إبراهيم علي، البالغ من العمر 7 سنوات، وقتله ثم التخلص من جثمانه في منطقة صحراوية بدائرة المدينة.

وجاء قرار النيابة عقب القبض على المتهم بعد تحريات مكثفة أجرتها الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجاني.

وشيّع المئات من أهالي قرية المناحريت التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية جثمان الطفل إلى مثواه الأخير، وسط حالة من الحزن الشديد والانهيار بين أفراد أسرته وأهالي القرية.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الطفل من مسجد الأوقاف الكبير بالقرية، قبل دفنه في مقابر العائلة.

وفي أول تصريحات لها بعد الحادث المأساوي، أكدت والدة الطفل أن قلبها لا يزال غير مصدق لما حدث، موضحة أن نجلها خرج من المنزل يوم السبت الماضي ولم يعد مرة أخرى.

وقالت الأم في كلمات مؤثرة: "ابني كان روحي.. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي حرمني منه"، مطالبة بتحقيق القصاص العادل من المتهم واعدامه في ميدان عام أمام الملأ ليكون عبرة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من قسم ثان العاشر من رمضان يفيد بالعثور على جثة طفل داخل جوال في إحدى المناطق الصحراوية بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثمان يعود للطفل إبراهيم علي، البالغ من العمر 7 سنوات، والذي كان قد تغيب عن منزل أسرته منذ عدة أيام.

وشكلت إدارة البحث الجنائي فريق بحث موسع لكشف ملابسات الواقعة، حيث جرى تفريغ كاميرات المراقبة في محيط منطقة مساكن عثمان وتتبع خط سير الطفل قبل اختفائه.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، حيث جرى عرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات معه.

كما تم نقل جثمان الطفل إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وإعداد تقرير مفصل حول أسباب ووقت الوفاة.
وجرى تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 811 لسنة 2026 إداري قسم ثان العاشر من رمضان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طفل العاشر من رمضان مقتل طفل الشرقية خطف طفل الشرقية جنازة طفل الشرقية جريمة ديرب نجم جريمة العاشر من رمضان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الدولار يصعد مجددًا.. المصانع تدرس رفع الأسعار والأسواق تترقب (نشرة رمضان
أخبار وتقارير

الدولار يصعد مجددًا.. المصانع تدرس رفع الأسعار والأسواق تترقب (نشرة رمضان
يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
شئون عربية و دولية

يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
الأمور تغيرت.. إيران تضع شرطا وحيدا للمشاركة في كأس العالم 2026
رياضة محلية

الأمور تغيرت.. إيران تضع شرطا وحيدا للمشاركة في كأس العالم 2026
فيديو طريف لنجوم الفن في رمضان يحقق 5 ملايين مشاهدة في ساعات
دراما و تليفزيون

فيديو طريف لنجوم الفن في رمضان يحقق 5 ملايين مشاهدة في ساعات
أحمد حسن يكشف مفاجأة.. لاعب الأهلي السابق يوقع للزمالك
رياضة عربية وعالمية

أحمد حسن يكشف مفاجأة.. لاعب الأهلي السابق يوقع للزمالك

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون على أمريكا
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
رسميًا.. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك بالمرحلة الثانية للدوري المصري