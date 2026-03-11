ترأس الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة القيادات بالديوان العام للمحافظة، وذلك لبحث تجديد شغل عدد من الوظائف القيادية في القطاعات الخدمية والتنفيذية المختلفة، في إطار خطة المحافظة لتقييم الأداء المؤسسي وضمان استمرارية الكفاءات الإدارية بالمواقع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة ملفات عدد من القيادات المرشحة للتجديد، حيث شملت مدير عام المشروعات بمديرية الطرق والنقل بالقليوبية، ومدير عام طب الأسنان بمديرية الشؤون الصحية، ومدير عام الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالقليوبية.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تعتمد على معايير دقيقة في اختيار وتجديد القيادات التنفيذية، ترتكز في المقام الأول على الكفاءة المهنية والنزاهة والقدرة على تطوير منظومة العمل ورفع معدلات الأداء، مشيرًا إلى أن الهدف هو الدفع بالكوادر القادرة على إنجاز المهام بكفاءة عالية وفي إطار زمني محدد، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث يدعم أهداف الجمهورية الجديدة.

كما أشار المحافظ إلى أن عملية تقييم القيادات تتم في إطار من الشفافية والموضوعية، بما يضمن وصول العناصر الأكثر كفاءة إلى مواقع صنع القرار، مؤكدًا أن تطوير الأداء داخل الأجهزة التنفيذية والخدمية يمثل ركيزة أساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات بالمحافظة.



حضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية والقانونية بالمحافظة، من بينهم اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وأحمد الحبشي مدير مديرية التنظيم والإدارة بالقليوبية، ومحمد رجب مدير الإدارة الاستراتيجية بالمحافظة.