إعلان

محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة القيادات لتجديد شغل وظائف حيوية بالقطاعات الخدمية

كتب : أسامة علاء الدين

10:45 م 11/03/2026

محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة القيادات لتجديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ترأس الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة القيادات بالديوان العام للمحافظة، وذلك لبحث تجديد شغل عدد من الوظائف القيادية في القطاعات الخدمية والتنفيذية المختلفة، في إطار خطة المحافظة لتقييم الأداء المؤسسي وضمان استمرارية الكفاءات الإدارية بالمواقع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة ملفات عدد من القيادات المرشحة للتجديد، حيث شملت مدير عام المشروعات بمديرية الطرق والنقل بالقليوبية، ومدير عام طب الأسنان بمديرية الشؤون الصحية، ومدير عام الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالقليوبية.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تعتمد على معايير دقيقة في اختيار وتجديد القيادات التنفيذية، ترتكز في المقام الأول على الكفاءة المهنية والنزاهة والقدرة على تطوير منظومة العمل ورفع معدلات الأداء، مشيرًا إلى أن الهدف هو الدفع بالكوادر القادرة على إنجاز المهام بكفاءة عالية وفي إطار زمني محدد، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث يدعم أهداف الجمهورية الجديدة.

كما أشار المحافظ إلى أن عملية تقييم القيادات تتم في إطار من الشفافية والموضوعية، بما يضمن وصول العناصر الأكثر كفاءة إلى مواقع صنع القرار، مؤكدًا أن تطوير الأداء داخل الأجهزة التنفيذية والخدمية يمثل ركيزة أساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات بالمحافظة.


حضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية والقانونية بالمحافظة، من بينهم اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وأحمد الحبشي مدير مديرية التنظيم والإدارة بالقليوبية، ومحمد رجب مدير الإدارة الاستراتيجية بالمحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ القليوبية لجنة القيادات الوظائف القيادية محافظة القليوبية مديريات القليوبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب يعتزم السماح باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي لخفض أسعار النفط
شئون عربية و دولية

ترامب يعتزم السماح باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي لخفض أسعار النفط
"الملعب كامل العدد".. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي
رياضة محلية

"الملعب كامل العدد".. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي
ترامب: ضربنا إيران بقوة أكبر من أي دولة في التاريخ تقريبا
شئون عربية و دولية

ترامب: ضربنا إيران بقوة أكبر من أي دولة في التاريخ تقريبا
"ترامب عارف طبعا".. توفيق عكاشة يوضح كيف استعدت أمريكا لأزمة النفط قبل
مصراوى TV

"ترامب عارف طبعا".. توفيق عكاشة يوضح كيف استعدت أمريكا لأزمة النفط قبل
"التموين" تكشف حقيقة أزمة أسطوانات البوتاجاز في بني سويف
أخبار مصر

"التموين" تكشف حقيقة أزمة أسطوانات البوتاجاز في بني سويف

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها