محافظ جنوب سيناء يستقبل مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية

كتب : رضا السيد

11:12 ص 11/03/2026
    لقاء العاملين
    لقاء مستشار الرئيس بالعاملين

استقبل اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، خلال زيارته للمحافظة.

تقديم التهنئة للمحافظ

وقدم مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ، تهانيه للمحافظ لثقة رئيس الجمهورية بتولية قيادة محافظة جنوب سيناء متمنيا له التوفيق والنجاح.

تضافر الجهود لتحقيق التنمية

وأكد أن جنوب سيناء تنتظر المزيد من المشروعات التنموية الواعدة، التي من شأنها خدمة المواطنين والقطاع السياحي معًا، وذلك من خلال استغلال كافة المقومات الطبيعية التي تتمتع بها، مشيرًا إلى أن تضافر الجهود أحد أهم ركائز تحقيق التنمية.

الإشادة بدور مستشار رئيس الجمهورية

وأعرب محافظ جنوب سيناء، عن سعادته بهذه الزيارة، مثمنًا الدور الكبير الذي قام به اللواء خالد فودة خلال توليه منصب قيادة المحافظة، ودوره الكبير في رفع معدلات التنمية بها لرفع اسم المحافظة في كافة المحافل الدولية، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.

لقاء العاملين بالمحافظة

كما حرص مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، لقاء عدد من العاملين بالمحافظة طالبًا منهم مزيد من الجهد والعمل لدوام الارتقاء بمكانة محافظة جنوب سيناء على كافة المستويات.

جنوب سيناء التنمية السياحة مستشار الرئيس

