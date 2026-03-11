لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر بإصابات بالغة، اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة سوزوكي على طريق "مصر–الإسماعيلية" الصحراوي، وجرى نقل الجثامين والمصاب إلى مستشفى جامعة العاشر من رمضان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ بوقوع الحادث وانتقال الأجهزة الأمنية

تلقت مديرية أمن الشرقية بلاغًا من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث سير على طريق "مصر–الإسماعيلية" الصحراوي، فانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين وقوع الحادث بعد كوبري جريش في الاتجاه المؤدي إلى العاصمة القاهرة، وقبل مبنى جهاز مدينة العاشر من رمضان.

نقل المصاب والجثامين إلى المستشفى

أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص في موقع الحادث متأثرين بإصاباتهم، فيما أُصيب شخص آخر بإصابات خطيرة، وتعاملت فرق الإسعاف مع الواقعة، حيث جرى نقل المصاب إلى قسم الطوارئ بمستشفى جامعة العاشر من رمضان لتلقي الإسعافات اللازمة وإجراء التدخلات الطبية المطلوبة، فيما نقلت جثامين المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تحرير محضر وبدء التحقيقات

جرى تحرير محضر بالواقعة، كما تم رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية أمام المركبات المتجهة إلى القاهرة لمنع حدوث تكدسات مرورية، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.