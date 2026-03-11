إعلان

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في حادث على طريق مصر– الإسماعيلية الصحراوي

كتب : علي عبد المنعم

11:10 ص 11/03/2026

إسعاف أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر بإصابات بالغة، اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة سوزوكي على طريق "مصر–الإسماعيلية" الصحراوي، وجرى نقل الجثامين والمصاب إلى مستشفى جامعة العاشر من رمضان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ بوقوع الحادث وانتقال الأجهزة الأمنية

تلقت مديرية أمن الشرقية بلاغًا من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث سير على طريق "مصر–الإسماعيلية" الصحراوي، فانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين وقوع الحادث بعد كوبري جريش في الاتجاه المؤدي إلى العاصمة القاهرة، وقبل مبنى جهاز مدينة العاشر من رمضان.

نقل المصاب والجثامين إلى المستشفى

أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص في موقع الحادث متأثرين بإصاباتهم، فيما أُصيب شخص آخر بإصابات خطيرة، وتعاملت فرق الإسعاف مع الواقعة، حيث جرى نقل المصاب إلى قسم الطوارئ بمستشفى جامعة العاشر من رمضان لتلقي الإسعافات اللازمة وإجراء التدخلات الطبية المطلوبة، فيما نقلت جثامين المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تحرير محضر وبدء التحقيقات

جرى تحرير محضر بالواقعة، كما تم رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية أمام المركبات المتجهة إلى القاهرة لمنع حدوث تكدسات مرورية، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قبليبيب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث طريق الإسماعيلية الصحراوي حادث الشرقية انقلاب سيارة سوزوكي مستشفى جامعة العاشر من رمضان حوادث الطرق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بين "التدحرج" و"الخضة".. أغرب طقوس الزواج والإنجاب في صعيد مصر
أخبار المحافظات

بين "التدحرج" و"الخضة".. أغرب طقوس الزواج والإنجاب في صعيد مصر

من السوشيال ميديا للنيابة.. سقوط صاحب محل حطم سيارة صحفية بالجيزة
حوادث وقضايا

من السوشيال ميديا للنيابة.. سقوط صاحب محل حطم سيارة صحفية بالجيزة
"سنُنهي الحرب عندما يزول خطرها".. إيران تتوعد باستمرار الهجمات ضد أمريكا
شئون عربية و دولية

"سنُنهي الحرب عندما يزول خطرها".. إيران تتوعد باستمرار الهجمات ضد أمريكا
بعد طلب اللجوء.. لاعبة من منتخب إيران تقرر العودة إلى بلادها
مصراوي ستوري

بعد طلب اللجوء.. لاعبة من منتخب إيران تقرر العودة إلى بلادها
من جراحة العمود الفقري لـ"الوفاة".. 3 شائعات طاردت هاني شاكر
دراما و تليفزيون

من جراحة العمود الفقري لـ"الوفاة".. 3 شائعات طاردت هاني شاكر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها