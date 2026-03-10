إعلان

زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو وصور

كتب : مصراوي

09:35 ص 10/03/2026
    متلبعة ملصق التعريفة الجديدة
    انتظام مواقف سيارات الأجرة بسوهاج
    وضع الملصق على السيارات
    التعريفة الجديدة

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت مواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن محافظة سوهاج، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حالة من الانتظام في حركة العمل، بالتزامن مع بدء تطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة عقب تحريك أسعار المواد البترولية، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من المحافظة.

وقامت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع إدارات المواقف، بمتابعة تنفيذ التعريفة الجديدة داخل المواقف وخطوط السير المختلفة، للتأكد من التزام السائقين بالقيمة المحددة للأجرة.

كما تم وضع ملصقات التعريفة الجديدة على سيارات الأجرة، موضحًا بها قيمة الأجرة المقررة لكل خط سير، بما يضمن وضوحها أمام المواطنين والسائقين على حد سواء، ويسهم في منع أي تلاعب في الأجرة.

وتواجد رؤساء الوحدات المحلية ومديري إدارات المواقف بعدد من المواقف الرئيسية منذ الصباح الباكر، لمتابعة انتظام حركة نقل الركاب والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مع التأكيد على التعامل الفوري مع أي شكاوى ترد من المواطنين.

وعرضت صفحة "مصراوي " على "فيس بوك"، بثًا مباشرًا بعنوان "بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. وضع ملصق التعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بمواقف سوهاج".

