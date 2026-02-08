الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي في ميدان محطة مصر، بالتزامن مع تشغيل مخبزين آليين جديدين بمنطقتي "بشاير الخير 3 و5"، ضمن خطة استباقية لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع بأسعار تنافسية قبل حلول الشهر الكريم.

أجرى الوزير والمحافظ جولة تفقدية داخل أجنحة المعرض للاطمئنان على توافر كافة السلع الاستراتيجية بجودة عالية، حيث أكد المحافظ أن المعرض يطرح السلع بنسب خصم تتراوح بين 20% و30%، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتغطية كافة أحياء المحافظة وفقًا للكثافات السكانية، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وضمان التوازن السعري في الأسواق.

خبز "بشاير الخير"

امتدت الجولة الميدانية لتشمل افتتاح مخبزين آليين في نطاق "بشاير الخير 3 و5" بمنطقة كرموز، وحرص المسؤولان على تذوق أول إنتاج للمخبزين للتحقق ميدانيًا من جودة الخبز البلدي المدعم ومطابقته للمواصفات القياسية، قبل أن يتوجها لتفقد مطحن الإسكندرية لمتابعة انتظام سلاسل الإنتاج وأرصدة الأقماح، إلى جانب زيارة أحد المجمعات الاستهلاكية لمراقبة الالتزام بالأسعار المعلنة وضخ الكميات المناسبة.

رقابة ميدانية

شدد الدكتور شريف فاروق على استمرار الوزارة في تحديث البنية الأساسية للمنظومة التموينية والتوسع في المشروعات الخدمية اليومية، معتبرًا أن الجولات الميدانية تمثل أداة الرقابة الرئيسية لضمان كفاءة الأداء، فيما جدد الفريق أحمد خالد التأكيد على التنسيق الكامل لضبط الأسواق وتوفير الاحتياجات الموسمية.

شهدت الجولة حضور كل من اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، إضافة إلى وكيل وزارة التموين بالإسكندرية المهندس جمال عمار وعدد من القيادات التنفيذية.