دماء على عتبة الدار.. كيف وجد الأمن جثتي الأم وابنها في "مذبحة البيضاء" بكفر الشيخ؟

كتب : إسلام عمار

04:54 م 08/02/2026

المجني عليهما

كشفت التحقيقات الأولية في واقعة مقتل سيدة وابنها بالطعن والذبح بعزبة البيضاء التابعة لقرية الحمراء بمركز كفر الشيخ عن تفاصيل جديدة في الواقعة.

وتبين أنه بالعثور على الضحيتين الأم كانت موثقة اليدين بقطع قماش وبها طعنة في القلب وملقاة في طرقة مسكنها في الجهة الموازية لباب الدخول أما نجلها المجني عليه الثاني فكان مقيد اليدين بقطع قماش وبه 3 طعنات بالظهر وجرح ذبحي كبير بالرقبة.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ أهالي لمركز شرطة كفر الشيخ بالعثور على جثتي سيدة ونجلها، كل منهما بهما آثار طعن وذبح.

انتقل اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ رفقة العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد الجمل، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، والعقيد رامي شرف الدين، مفتش الإدارة المركزية، والرائد محمد هاني، رئيس مباحث المركز، ومعاونيه النقيبين محمد سلطان، ومحمود عبدالله إلى مكان الواقعة محل البلاغ.

وتبين أن الجثتين لكل من "ص.س.م"، 65 عامًا، ونجلها "أ.س.ع"، 34 عامًا، وبالمعاينة والفحص أوضح أن الضحية الأولى المجني عليها تحمل آثار طعنة بالقلب، والضحية الثاني نجلها يحمل طعنات بالظهر وجرح ذبح كبير بالرقبة.

وشكل مدير المباحث الجنائية فريق بحث جنائي ترأسه العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، ضم العقيد رامي شرف الدين، مفتش الإدارة المركزية، والرائد محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه النقيبين محمد سلطان، ومحمد عبدالله، لكشف غموض الواقعة والوصول إلى مرتكبيها.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لصدور قرار بشأنهما. كما جرى تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مذبحة البيضاء كفر الشيخ مقتل سيدة وابنها جريمة قتل

