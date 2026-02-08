طعنه وسط الشارع.. إحالة أوراق المتهم بقتل نسيبه في كفر الشيخ للمفتي

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، حضوريًا بإحالة أوراق عاطل متهم بقتل نسيبه داخل مغسلة سيارات بمدينة كفر الشيخ إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدامه.

وحددت المحكمة جلسة اليوم الثاني من دور الانعقاد القادم شهر مارس 2026 موعدًا للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل تادرس، رئيسًا، ومحمد السيد جبر يوسف قزامل، رئيسًا، ومحمد عزمي محمد نور أبوزيد، نائبًا وسكرتارية محمد أبوطالب.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أغسطس 2025، عندما تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي قسم ثان كفر الشيخ إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ أهالي بإقبال شخصًا على إنهاء حياة عامل بمغسلة وسط الشارع بمنطقة تقسيم 2 بطعنه بسلاح أبيض "سكين".

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة محل البلاغ وتبين وجود جثة المدعو "أحمد.ف.أ.م.ا"، 34 عامًا، عامل بمغسلة ويقيم بحي سخا، دائرة القسم وبها طعنات بالصدر نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" من المدعو "محمد.ش.ا.ب"، 35 عامًا، ويقيم بقرية حازق التابعة لمركز بيلا.

وكشفت التحقيقات الأولى لرجال المباحث تحت إشراف اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، عن وجود علاقة نسب بين المتهم والمجني عليه وأنه خلال الآونة الأخيرة تزايدت الخلافات في ظل غياب المتهم الذي كان يعمل بدولة الأردن وقتذاك، وبعد عودته قرر الانتقام منه بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين".

وكانت المحكمة خلال جلسات المحاكمة استمعت إلى مرافعات النيابة العامة ودفاع المتهم، واطلعت على أوراق القضية وما تضمنته من أدلة وتحقيقات، لتصدر قرارها بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي.