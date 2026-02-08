قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، بعد ثبوت تورطهما في الاتجار بالمواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبدالمجيد، وحامد إبراهيم عبدالقادر، وأحمد مختار أبوإسماعيل، وبحضور علي حامد، وكيل النيابة، ومحمد عبدالستار، وأحمد عبدالباسط، سكرتارية التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر الماضي، بعد ورود معلومات إلى رجال الأمن بقسم شرطة أول شرم الشيخ، تفيد بتردد الشقيقين على المنطقة للاتجار في المواد المخدرة، علمًا بأنهما مسجلان سابقًا في قضايا مخدرات بمدينة نويبع وشرم الشيخ، ويستخدمان سيارة لإخفاء المواد المخدرة وتوزيعها في منطقة الرويسات.

وبناءً على المعلومات، جرى إعداد كمين لضبط المتهمين، حيث تم ضبطهما أثناء محاولة تسليم كمية من المخدرات بجوار مسجد عباد الرحمن بحي النور. وعند محاولة المتهمين الهروب، تمكن رجال الأمن من ضبطهما.

وعثر بحوزة الأول على 3 قطع كبيرة من مخدر الحشيش، ومبلغ 2300 جنيه، وهاتف محمول، بينما عثر بحوزة الثاني على قطعتين كبيرتين من مخدر الحشيش، ومبلغ 1700 جنيه، وهاتف محمول. كما تم العثور داخل السيارة على 30 لفة بلاستيك صغيرة لمخدر الهيدرو، وفي تابلوة السيارة مبلغ 40 ألف جنيه و6 دولارات.

وبالكشف عن المتهمين تبين أن أحدهما مطلوب في قضية مخدرات سابقًا بحكم 3 سنوات بمحكمة نويبع في القضية رقم 888 لسنة 2022.

وجرى تحرير محضر بالواقعة رقم 15004 لسنة 2025، وبعرض المتهمين على نيابة أول شرم الشيخ، قرر وكيل النائب العام حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد. كما جرى إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقيدت برقم 1652 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها المتقدم في جلسة اليوم.!

