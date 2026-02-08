قال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن قطاع النقل البحري في مصر شهد طفرة تنموية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي والاقتصاد الوطني، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة واللوجستيات.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المحافظ، اليوم الأحد، ضمن فعاليات افتتاح النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج"، والذي يعقد تحت عنوان "الممرات اللوجستية الذكية والمرنة - بوابة المستقبل للتجارة الخضراء".

ولفت المحافظ إلى أن الإسكندرية تمثل مركزاً رئيسياً للصناعة والتجارة، حيث يمر عبر موانئها نحو 60% من تجارة مصر الخارجية، فضلاً عن احتضانها لنسبة كبيرة من القاعدة الصناعية المصرية.

وأوضح أن الإسكندرية كان لها نصيب وافر من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها تطوير "ميناء الإسكندرية الكبير"، وإنشاء محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، بالإضافة إلى مشروعات ربط الموانئ بشبكات الطرق الحديثة، ومشروع مترو الأنفاق، وتطوير ترام الرمل الجاري العمل به، بما يحقق التكامل بين أنماط النقل المختلفة ويعزز كفاءة النقل متعدد الوسائط.

وأشار إلى أن هذه الجهود ساهمت في ترسيخ مكانة الإسكندرية دولياً، خاصة مع احتضانها لمكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، ووجود صرح علمي متميز كالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأضاف أن مؤتمر «مارلوج 15» يأتي مواكباً للتحولات العالمية المتسارعة، عبر تسليط الضوء على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لضمان سلاسل إمداد أكثر مرونة، وجعل التجارة الخضراء واقعاً ملموساً.