الاتجار في الترامادول والعقاقير المخدرة يقود موظفًا بجنوب سيناء للحبس 3 سنوات

كتب : رضا السيد

12:54 م 08/02/2026

محكمة جنايات جنوب سيناء

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بمعاقبة موظف استقبال بدار العاملين بمدينة طور سيناء، بالحبس لمدة 3 سنوات، لاتهامه بالاتجار في الترامادول والعقاقير المخدرة.

صدر الحكم برئاسة إيهاب محمد عصمت، وعضوية محمد علي عبدالمجيد، وحامد إبراهيم عبدالقادر، وأحمد مختار أبوإسماعيل، وبحضور علي حامد، وكيل النيابة، ومحمد عبدالستار، وأحمد عبدالباسط، سكرتارية التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر الماضي، عقب ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة سيناء الجنوبية والسويس – فرع مطار شرم الشيخ الدولي، تفيد بقيام المتهم، والذي يعمل مديرًا لإحدى الصيدليات بحي الشروق بمدينة طور سيناء، بالاتجار في العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وبيعها بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة، فضلًا عن حيازته كميات كبيرة من العقاقير المخدرة المستخدمة في تصنيع مادة «الشابو»، وقيامِه بتداولها بكميات لا تتناسب مع الغرض الطبي، مستخدمًا السيارة رقم «ج.ن.ص.3951».

وبعد استصدار إذن من جهات التحقيق، جرى إعداد كمين لضبط المتهم، وبتفتيش سيارته عُثر بداخلها على 25 قرصًا لعقار «أمادول». وبعرض المضبوطات على لجنة التفتيش الصيدلي، أقرت أن العقار مدرج بجدول المخدرات، كما تم ضبط شريط دوائي مدون عليه «كامبيام برومازيبام 1.5 ملجم»، وتبين إدراجه بالجدول الثاني للمخدرات، بالإضافة إلى 109 أقراص لعقار «ميزوبرست».

وأفادت لجنة التفتيش الصيدلي أن العقاقير المضبوطة محظور تداولها أو بيعها خارج المنشآت الطبية، ومخصصة للاستخدام بالمستشفيات فقط.

وباستكمال التفتيش، عُثر بحوزة المتهم على مبلغ 1000 جنيه، وبطاقته الشخصية، ورخصة القيادة. وبمواجهته، اعترف بحيازته العقاقير المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي متبقٍ من عملية بيع سابقة، وأن السيارة المضبوطة كانت تُستخدم في تسهيل نشاطه.

وجرى تحرير محضر بالواقعة رقم 2847 لسنة 2025، وبعرض المتهم على نيابة طور سيناء، قرر وكيل النائب العام حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد، والتحفظ على السيارة على ذمة القضية.

كما جرى إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1478 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها المتقدم في جلسة اليوم.

محكمة جنايات جنوب سيناء الاتجار في الترامادول العقاقير المخدرة

