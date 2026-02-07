المنوفية- أحمد الباهي:

علق الدكتور محمد مرسي، طبيب العظام بمستشفى الباجور التخصصي، على الفيديو المتداول الذي أظهر بداية الاشتباك بينه وبين شاب داخل المستشفى، مؤكدًا أن المقطع "في صالحه" ولا يعكس حقيقة ما جرى قبل لحظة التصوير.

وقال الطبيب في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، إنه تعرض للسب والإهانة من الشاب، الذي ردد له: "أنت شغال عندنا"، مشيرًا إلى أن الموقف تصاعد سريعًا داخل القسم.

وأوضح: "أنا مضربتش الشاب، كل اللي عملته إني حاولت أبعده بإيدي عن وشي وأقوله اسكت بعد ما تجاوز في الكلام، ولما شوفته بيرفع إيده افتكرت إنه هيضربني، فكان طبيعي أدافع عن نفسي".

وأضاف أن تداول الفيديو بهذه الطريقة يثير علامات استفهام، خاصة أنه لا يزال ضمن أوراق التحقيق، مؤكدًا عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد من سربه، إلى جانب استمراره في المسار القانوني "لآخر نفس" من أجل الحصول على حقه.

وعن حالته الصحية، أشار الطبيب إلى أن الجراحة تأجلت ولا تزال حالته معلقة لحين تحسن وضعه الصحي وانخفاض التورم، تمهيدًا للخضوع للعملية واستكمال العلاج.

تعود تفاصيل المشاجرة إلى مساء الأربعاء الماضي داخل مستشفى الباجور التخصصي بمحافظة المنوفية، عندما نشب خلاف بين طبيب عظام وشاب بسبب أسبقية الكشف، قبل أن يتطور إلى مشادة كلامية ثم اشتباك بالأيدي.

وكان الطبيب قد أصيب بكسر متزحزح في 3 عظام بالأنف مع انحراف واعوجاج شديد، بينما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الشاب الذي تبين أنه طالب بكلية الحقوق، وتباشر النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد مسؤولية كل طرف.

