نقيب الزراعيين: من حق المواطن دواجن بسعر مناسب.. وهذا هو السعر العادل

أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق خلال الفترة الحالية يأتي مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن هناك عوامل أخرى مثل ارتفاع أسعار الأعلاف ساهمت في هذا الارتفاع، إلا أنه شدد على أن من حق المواطن أن تصل إليه الدواجن بسعر مناسب.

وقال "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "سعر الكيلو الفعلي للفراخ 70 جنيهًا"، مؤكدًا أنها تباع للمستهلك بـ90 أو 95 جنيهًا، وأن هذا الفرق غير مبرر، خاصة مع استقرار أسعار الأعلاف في الفترة الأخيرة.

وأضاف نقيب الزراعيين، أن الزيادة المتكررة قبل رمضان أصبحت نمطًا يتكرر كل عام، موضحًا أن الأعلاف متوفرة وأسعارها ثابتة، وأن لا مبرر اقتصادي حقيقي لرفع الأسعار بهذا الشكل، مطالبًا بتدخل فوري من الدولة لمواجهة الارتفاعات غير المبررة.

وتابع أن الحل يكمن في استيراد شحنة كبيرة من الدواجن لإغراق الأسواق، لافتًا إلى أن هذا التدخل سيُساهم في خفض الأسعار بسرعة ويُعيد التوازن للسوق، وأن الدولة قادرة على اتخاذ هذه الخطوة لحماية المستهلك من الاستغلال.

وأشار خليفة إلى أن الدواجن أصبحت مصدر بروتين أساسي للمصريين في ظل غلاء اللحوم، مؤكدًا أن الحفاظ على أسعارها المعقولة مسؤولية وطنية، وأن أي ممارسات احتكارية أو غير مبررة يجب مواجهتها بحسم لضمان وصول السلعة الاستراتيجية إلى المواطن بأسعار عادلة قبل حلول الشهر الكريم.

وشدد نقيب الزراعيين، على أن الاستقرار في أسعار الدواجن مطلب شعبي مشروع، مؤكدًا أن تدخل الدولة بالاستيراد العاجل سيُعيد الأمور إلى نصابها، وأن من حق كل أسرة مصرية الحصول على بروتينها الأساسي دون أعباء إضافية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.