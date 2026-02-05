14 ألف كتاب.. الفقي يهدي "عمر من المعرفة" لمكتبة الإسكندرية (صور)

السويس_ حسام الدين أحمد:

عقد اللواء دكتور طارق حامد الشاذلي محافظ السويس اللقاء الأسبوعي بمديري المديريات والإدارات والقيادات التنفيذية بالمحافظة، للوقوف على معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بالأحياء والإدارات.

وخلال اللقاء شدد محافظ السويس على ضرورة التنسيق الكامل بين رؤساء الأحياء وإدارة الإعلانات فيما يخص تنظيم وضع اللافتات الإعلانية بالشوارع والميادين بما يحقق الانضباط والمظهر الحضاري.

واستعرضت سيدة الرفاعي مدير فرع محو الأمية بالسويس نسب الإنجاز الخاصة بالقوافل الطبية التي تم تنظيمها خلال شهر يناير، موضحة أنه تم تقديم عدد من الخدمات الطبية للمواطنين وشملت القافلة ندوات تثقيفية واختبارات محو أمية وصرف أدوية مجانية.

وعرضت منى محمد مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي موقف الخطة الاستثمارية للديوان العام والأحياء ومديريات الخدمات للعام المالي 2025 / 2026 موضحة المشروعات التي تم تنفيذها بالكامل والمشروعات الجاري تنفيذها.

كما قدمت المهندسة شيماء فؤاد مدير عام التخطيط العمراني عرضًا حول نسب إنجاز الأحياء في ملف التصالح على مخالفات البناء، وعرضت المهندسة نهاد حسن مدير إدارة الأملاك نسب الإنجاز في ملف التقنين.

ووجّه محافظ السويس المسئولين بالأحياء بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم المتعلقة بملف التقنين إلى جانب تنظيم لقاءات توعوية لشرح قانون 168 لسنة 2025 الخاص التقنين.

كما قدمت المهندسة إيمان عوض مدير إدارة المتغيرات المكانية عرض نسب إنجاز الأحياء في ملف المتغيرات المكانية حتي شهر فبراير الجاري.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ بتكثيف العمل للإنتهاء من أعمال تطوير كلٍ من مجزر السويس الآلي بحي فيصل، وأعمال تطوير مدينة السادات بحي الأربعين.

حضر اللقاء الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وأحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة واللواء عارف البركاوي السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والقيادات التنفيذية.