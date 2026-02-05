أسيوط - محمود عجمي:

شهد طريق أسيوط–أبوتيج الزراعي، اليوم الخميس، حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من المدخل البحري لقرية شطب، أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 15 شخصًا بإصابات متفرقة.

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب ميكروباص ووجود مصابين ومتوفين. وعلى الفور تحركت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

أوضحت المعاينة الأولية أن السيارة انقلبت على الطريق الزراعي أسيوط–أبوتيج، أمام مدخل قرية شطب، وأسفر الحادث عن وفاة سيدة مجهولة الهوية، تبلغ نحو 35 عامًا، حيث وصلت إلى مستشفى الإيمان العام جثة هامدة، وتم وضعها بمشرحة المستشفى لحين التعرف على هويتها.

كما نتج عن الحادث إصابة 15 شخصًا تم نقلهم إلى مستشفيي الإيمان العام وجامعة أسيوط، وتنوعت إصاباتهم بين كسور وكدمات واشتباھات بوجود إصابات داخلية، وجاءت أسماؤهم كالتالي: أحمد إبراهيم أحمد جامع، 38 عامًا: اشتباه كسر بالفقرات، وعدي أحمد إبراهيم، 7 سنوات: كدمات متفرقة بالجسم،و عبد الرحمن رمضان إبراهيم، 14 عامًا: كدمات متفرقة.

كما أصيب أحمد جلال إبراهيم، 14 عامًا: كدمات متفرقة، وأصيل أحمد إبراهيم، عامان: كدمات متفرقة، ونسمة أبو جامع أحمد، 39 عامًا: كدمات متفرقة، وسعاد حسين محمد جابر، 48 عامًا: كدمات متفرقة، وسيد صلاح سيد، 30 عامًا: كسر بالساق اليمنى، وبتسام محمد مصطفى، 20 عامًا: كدمات متفرقة، ومحمود محمد حسين، 45 عامًا: اشتباه كسر بالضلوع .

وأصيب عمرو أسامة حسين، 18 عامًا: اشتباه كسر بالفقرات، وفريدة جلال إبراهيم، 8 سنوات: كسر بقاع الجمجمة، ومحمد رمضان إبراهيم، 7 سنوات: كسر بقاع الجمجمة، ومرفت كامل محمد، 45 عامًا: كسر بقاع الجمجمة، ومنة جلال إبراهيم، 13 عامًا: كسر بقاع الجمجمة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام ومستشفى جامعة أسيوط لتلقى العلاج، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولّت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.