استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، اليوم الخميس الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي وتفقد عدد من المشروعات الجديدة.

وفور وصول الوزراء ديوان عام محافظة الدقهلية أجروا جولة تفقدية داخل ديوان عام المحافظة أعقبها تفقد مقر الشركة الوطنية للطوارئ ومن خلال الكاميرات عبر الشبكة جرى متابعة إزالة المخالفات وتعديات البناء بعدد من المراكز.

كما جرى متابعة الأسواق الحضارية والمعارض الدائمة كالسوق الحضاري الجديد بمدينة طلخا، والمعرض الدائم للسلع بحي غرب المنصورة، والمعرض الدائم بنطاق حي شرق.

ومن المقرر خلال الزيارة افتتاح نادي محافظة الدقهلية، وتفقد المجزر الآلي بقرية ميت الكرماء بمركز طلخا، وافتتاح المجزر الآلي بمدينة السنبلاوين، وتفقد أعمال إنشاء نادي محافظة الدقهلية.