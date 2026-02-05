إعلان

"بيطري المنوفية" يضبط 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة في شهر

كتب : أحمد الباهي

10:50 ص 05/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ضبط لحوم فاسدة بالمنوفية
  • عرض 3 صورة
    الحملات مستمرة ليلاً

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كثفت مديرية الطب البيطري بالمنوفية خلال شهر يناير حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإحكام الرقابة على السلع الغذائية وحماية صحة المواطنين.

وتلقى محافظ المنوفية تقريرًا عن جهود المديرية، كشف تنفيذ حملات موسعة بالاشتراك مع الوحدات المحلية والجهات المعنية على أماكن بيع وتصنيع اللحوم والدواجن والأسماك بنطاق المحافظة، استهدفت ضبط السلع غير الصالحة ومواجهة المخالفات الصحية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 27 محضر جنح، وضبط ما يقرب من 3 طن لحوم ودواجن وأسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تشديد الرقابة اليومية على الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والتزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية، مؤكدًا أن المحافظة تتحرك بكل حسم ضد أي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تهدد سلامتهم الغذائية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لحوم ودواجن فاسدة بيطري المنوفية حملات تفتيشية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مترميش سلاحك".. مدحت شلبي يوجه رسالة للأهلي بشأن إمام عاشور
رياضة محلية

"مترميش سلاحك".. مدحت شلبي يوجه رسالة للأهلي بشأن إمام عاشور
قبل بدء الترم الثاني.. خبير تربوي يحذر الطلاب من 11 ممارسة خاطئة
مدارس

قبل بدء الترم الثاني.. خبير تربوي يحذر الطلاب من 11 ممارسة خاطئة
حدث بالفن| ما هو سر حبيبة العوضي؟ ومحمد رمضان يُقبل رأس الفخراني وجنازة
زووم

حدث بالفن| ما هو سر حبيبة العوضي؟ ومحمد رمضان يُقبل رأس الفخراني وجنازة
إعلام عبري: أمريكا طالبت إسرائيل بالامتناع عن أي هجوم أحادي ضد إيران
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: أمريكا طالبت إسرائيل بالامتناع عن أي هجوم أحادي ضد إيران
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 5-2: مكاسب مالية لهذا البرج.. وتحذير لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 5-2: مكاسب مالية لهذا البرج.. وتحذير لهؤلاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الخميس