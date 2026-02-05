"بيطري المنوفية" يضبط 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة في شهر

"ذنبها في رقبة أبوها".. أول تعليق لصاحبة دار رعاية على مقتل "ضحية حقيبة

كثفت مديرية الطب البيطري بالمنوفية خلال شهر يناير حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإحكام الرقابة على السلع الغذائية وحماية صحة المواطنين.

وتلقى محافظ المنوفية تقريرًا عن جهود المديرية، كشف تنفيذ حملات موسعة بالاشتراك مع الوحدات المحلية والجهات المعنية على أماكن بيع وتصنيع اللحوم والدواجن والأسماك بنطاق المحافظة، استهدفت ضبط السلع غير الصالحة ومواجهة المخالفات الصحية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 27 محضر جنح، وضبط ما يقرب من 3 طن لحوم ودواجن وأسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تشديد الرقابة اليومية على الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والتزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية، مؤكدًا أن المحافظة تتحرك بكل حسم ضد أي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تهدد سلامتهم الغذائية.