"أنفه اتكسر ودخل عمليات".. مرافق حالة يعتدي على طبيب بمستشفى الباجور في المنوفية

كتب : مصراوي

02:02 ص 05/02/2026

مستشفى-الباجور-التخصصي

المنوفية- أحمد الباهي:

اعتدى مرافق أحد المرضى بمستشفى الباجور التخصصي في محافظة المنوفية، مساء الأربعاء، على طبيب عظام، إثر خلاف نشب بينهما بسبب أسبقية الكشف.

بدأت الواقعة بمشادة كلامية تطورت إلى اعتداء، ما أسفر عن إصابة الطبيب بكسر في عظمة الأنف، إذ استدعى نقله على الفور إلى غرفة العمليات لتلقي التدخل الطبي اللازم.

واستدعى المستشفى الأمن الإداري الذي نجح في السيطرة على المرافق وتوقيفه، إذ تبين أنه يُدعى "أ. ش. ا"، مقيم بدائرة مركز الباجور، قبل تسليمه إلى قوات الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

حررت الجهات المختصة المحضر اللازم بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، وقررت عرض المتهم على جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية وبيان ملابسات الحادث.

