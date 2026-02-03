تعليم الشرقية ووحدة اليونسكو تنظمان ورشة عمل لمنسقي المدارس المنتسبة

نظّمت مديرية التربية والتعليم بالشرقية بالتنسيق مع وحدة اليونسكو، ورشة عمل لمنسقي المدارس المنتسبة لليونسكو، تحت شعار «مدرستي نموذج للتراث والاستدامة»، وذلك في إطار الاستعداد لإطلاق النسخة الأولى من مسابقة جائزة التميز التعليمي.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية الدور الذي تقوم به المدارس المنتسبة لليونسكو في تبنّي الممارسات التعليمية والمجتمعية المستدامة، بما يسهم في غرس الوعي لدى النشء، وتعزيز مفاهيم الحفاظ على التراث والهوية، مشددًا على ضرورة دعم التنافس الإيجابي بين المدارس، وتوثيق التجارب الناجحة ونشرها للاستفادة منها وتعميمها، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن إطلاق مسابقة جائزة التميز التعليمي يأتي دعمًا للمدارس المنتسبة لليونسكو، باعتبارها نموذجًا وسفيرًا مجتمعيًا لتطبيق الممارسات البيئية المستدامة، والحفاظ على التراث الثقافي، وتعزيز دور التعليم في بناء الإنسان وترسيخ الهوية الوطنية.

ومن جانبها، أشارت المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة محافظ الشرقية، إلى أن إطلاق النسخة الأولى من جائزة التميز التعليمي يهدف إلى تحفيز المدارس على الالتزام بعدد من المعايير، من بينها التنوع الثقافي، والمواطنة العالمية، والتعليم من أجل التنمية المستدامة، فضلًا عن ربط التراث الثقافي لمحافظة الشرقية بمفاهيم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافس الإيجابي بين المدارس، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأجندة اليونسكو الدولية.

وفي السياق ذاته، أوضح محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن وحدة اليونسكو بالمديرية نظّمت ورشة العمل لمناقشة تفاصيل النسخة الأولى من مسابقة التميز التعليمي، بالتنسيق مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، وذلك بهدف توضيح أهداف المسابقة، وخطوات التقديم، وآليات المشاركة لمنسقي المدارس المنتسبة لليونسكو، وحث المدارس على المشاركة الفعالة.

كما أوضحت الدكتورة رشا حسن رأفت، مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية ومسؤولة وحدة اليونسكو بالمحافظة، أن الورشة تناولت مناقشة مشروعات الاقتصاد الأخضر، والتعلم بالتراث، ودور المدارس في التقديم ومراحل المسابقة، وآليات الدعم والمتابعة، إلى جانب استعراض الاشتراطات ومعايير التقييم وأساليب التوثيق، مع تقديم نماذج للأنشطة المؤثرة مجتمعيًا والتي تتميز بطابع الاستدامة.

وأضافت أن لجنة التقييم ستقوم بزيارة المدارس المشاركة والمرشحة للمرحلة الثانية لتقييم وفرز الأنشطة المقدمة، وذلك وفقًا للمعايير المحددة.

وأُقيمت فعاليات الورشة بقاعة التدريب بمبنى شؤون الطلاب بمديرية التربية والتعليم بالشرقية.

والجدير بالذكر أن الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية أعلنت شروط وطرق التقديم للمسابقة، على أن يبدأ التقديم بنهاية شهر فبراير الجاري ويستمر حتى منتصف شهر مارس المقبل.